Homem que cometeu latrocínio é capturado 13 anos após ter fugido da prisão durante benefício da ‘saidinha’

A Polícia Civil capturou um homem foragido da Justiça por latrocínio [roubo seguido de morte], em Eldorado, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, o crime aconteceu em 2010, em Campinas (SP), e ele chegou a ser preso em flagrante no município, mas foi beneficiado por uma ‘saída temporária’ e não retornou à prisão.

Os agentes da Delegacia de Eldorado investigaram o paradeiro do foragido, de 33 anos, e descobriram que ele estava escondido no Centro da cidade. A captura aconteceu na tarde de terça-feira (7), quando o homem foi visto caminhando em via pública no município.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso chegou a ser condenado em regime prisional fechado por esfaquear outro homem, de 22 anos, durante um assalto em Campinas (SP). A vítima foi golpeada, ainda segundo a corporação, após o bandido descobrir que ela não carregava objetos de valor.

Na ocasião, além da prisão em flagrante, a polícia também apreendeu a faca utilizada pelo homem no crime. O então suspeito foi levado para o sistema penitenciário em Campinas (SP), mas foi beneficiado por uma ‘saída temporária’ – a polícia não informou quando a fuga ocorreu – e não retornou.

