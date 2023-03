Homem que desapareceu por dois dias ao sair para lavar roupas em córrego é encontrado e diz que não queria voltar para casa

Ele foi localizado embaixo de uma árvore a 800 metros da sede da fazenda onde tinha saído. Também contou aos bombeiros que comeu frutas silvestres e bebeu água do rio. Homem disse que comeu frutas silvestres por dois dias

O homem que desapareceu após sair para lavar roupas em um córrego na zona rural de Xambioá, no norte do estado, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (3). Ele estava próximo da sede da fazenda onde sumiu e contou aos bombeiros que não queria voltar para casa.

Durante o tempo que ficou desaparecido ele bebeu água do riacho e comeu frutas silvestres.

O homem desapareceu no início da tarde de quarta-feira (1º) e não retornou. Os Bombeiros foram chamados no dia seguinte e fizeram buscas, mas não conseguiram encontrá-lo.

Uma irmã contou que o homem não usava medicamentos e também não tinha histórico de problemas psicológicos, mas usa bebida alcoólica demasiadamente.

Uma chinela da vítima foi encontrada perto de córrego

Nesta sexta-feira (3) os militares retomaram as buscas e encontraram pertences da vítima e um balde com as roupas sujas, além de um pé de chinelo. Às margens do córrego também foram encontradas algumas pegadas.

As buscas contaram com apoio de moradores e o homem foi encontrado por volta das 15h, a aproximadamente 800 metros da sede da fazenda embaixo de uma árvore. Segundo os bombeiros, ele estava com suas faculdades normais, verbalizando e respondendo as perguntas feitas pela equipe.

O homem contou que fez uso de bebida alcóolica e não queria voltar para casa. Ele estava em bom estado físico e psicológico, e ficou com os familiares.

Bombeiro fazendo busca por homem em área de mata

