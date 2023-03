Homem que divulgou vídeo íntimo da própria mulher é indiciado pela Polícia

Suspeito alega que divulgação foi com consentimento da esposa. Mulher nega a autorização. Compartilhamento de vídeos e fotos íntimas sem consentimento é crime

Divulgação

Um homem de 39 anos que compartilhou um vídeo dele com a mulher durante relação sexual em um grupo de Whatsapp foi indiciado nesta segunda-feira (6). A prática é considerada crime de divulgação de cena de sexo sem o consentimento da vítima, o que pode levar à pena de um a cinco anos de reclusão. O caso aconteceu em São Félix do Tocantins, na região do Jalapão.

De acordo com a PC, a investigação começou quando uma pessoa que participa do grupo que recebeu o vídeo conseguiu gravar a cena, que tinha sido compartilhada em formato de visualização única, e apresentado para a Polícia. O suspeito alega que a divulgação teve autorização da mulher, que negou veementemente.

O homem foi indiciado e encaminhado ao juízo criminal de Novo Acordo, onde aguarda manifestações do Ministério Público Estadual. O delegado responsável pelo caso, Fabrício Piassi, ressalta os cuidados para que crimes como esse não aconteçam. “As pessoas devem tomar especial cautela ao gravarem ou registrarem cenas de sexo ou nudez, para evitar que tenham sua intimidade exposta por pessoas mal-intencionadas”, destaca.

Operação Átria

A investigação faz parte de ações da Operação Átria, que visa combater crimes de violência contra a mulher. Em âmbito nacional, é uma articulação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A Operação Átria faz referência ao nome da principal estrela da constelação denominada “Triângulo Austral”, do hemisfério estelar sul, que possui coloração alaranjada. A referência faz alusão à retirada da mulher de uma situação de vulnerabilidade e a coloca em posição de estrela mais importante, devido ao papel fundamental que tem na estrutura familiar.

