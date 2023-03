Homem que forçou menina de 13 anos a entrar em carro a chamou de ‘índia linda’ antes do crime; VÍDEO

Caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. Suspeito teria falado com ela em padaria minutos antes de tentar puxá-la para dentro de carro. Homem que forçou menina de 13 anos a entrar em carro a chamou de ‘índia linda’ antes do crime

O homem que puxou uma menina de 13 anos pelo braço e a forçou, sem sucesso, a entrar no carro dirigido por ele em São Vicente, no litoral de São Paulo, havia se aproximado da vítima minutos antes, em uma padaria no município. Conforme apurado pelo g1 nesta sexta-feira (10), a família da adolescente disse à Polícia Militar (PM) que, a princípio, ele teria dito: “Nossa, que índia linda” para a menina. (veja o vídeo acima).

A colocação, segundo boletim de ocorrência registrado pelos familiares da menina na delegacia sede do município, foi feita dentro da padaria no bairro Parque das Bandeiras. As palavras e os puxões pelo braço aconteceram na rua, enquanto ele dirigia e a vítima voltava para casa. O homem chegou a ser preso e conduzido à delegacia mas, na sequência, foi liberado.

Em um novo vídeo, obtido pelo g1, a menina aparece pedindo um produto em um dos balcões do comércio. O homem está logo atrás dela. Pouco depois, a adolescente passa ao lado dele, que parece virar o rosto na direção dela. Por fim, os dois são vistos já na fila do caixa.

“Nossa, que índia linda”, teria dito o homem à adolescente, ainda dentro da padaria, segundo depoimento da família da menina à PM.

A reportagem entrou em contato com o comércio, em busca de mais informações sobre o suspeito, mas não obteve um retorno até a última atualização desta matéria.

O que diz a SSP-SP

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), por meio de nota, afirmou que a Polícia Civil investiga o caso como injúria e constrangimento ilegal.

“A menor alegou para sua mãe que um homem de 46 anos usou termos indevidos para se referir a ela e tentou puxá-la para dentro de um carro”, explicou a secretaria.

Ainda de acordo com a SSP, a responsável pela menina acionou a PM, que abordou o investigado. O caso foi registrado no DP Sede de São Vicente e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, que apura todas as circunstâncias dos fatos.

Entenda o caso

Homem segue adolescente no litoral de SP, a puxa pelo braço para dentro do carro dele

A adolescente havia ido à padaria e voltava para casa, quando percebeu um veículo a acompanhando. Em vídeo obtido pela reportagem (veja acima), é possível notar o carro conduzido pelo suspeito dando a volta na Rua José Evaristo da Silva, no bairro Parque das Bandeiras, até se aproximar da vítima.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, e uma equipe começou a procurar pelo suspeito na região indicada. Os policiais localizaram o homem no mesmo bairro, na manhã do último sábado (4).

Os agentes deram ordem de parada ao motorista, que obedeceu. Segundo os PMs, ao ser questionado sobre o assunto, o homem confessou a ação. Ele foi encaminhado para o DP Sede.

