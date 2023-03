Homem que matou 2 e feriu outros 2 foi retirado à força de festa por importunação; veja o que se sabe

Crime aconteceu no sábado (25) em evento organizado por um moto clube. Thyago Lavezzo atirou contra 4 pessoas após ser retirado da festa por importunação. O assassino foi morto pela PM. Local onde acontecia festa que terminou com tiroteio com 3 mortos e 2 feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas depois que um homem entrou atirando em uma festa beneficente, organizada por um moto clube, em São Carlos (SP). O crime aconteceu na noite do sábado (25), em um espaço no Centro.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

No local integrantes da Facção Tequila, do moto clube Zapata, comemoravam o aniversário da subsede regional, além de arrecadar gelatinas que seriam destinadas ao Hospital Amaral Carvalho, de Jaú.

O atirador, identificado como Thyago Rocha Lavezzo, de 36 anos, foi morto no local pela Polícia Militar.

LEIA TAMBÉM:

VÍTIMAS: Saiba quem são as 4 vítimas de atirador em São Carlos; 2 morreram

LUTO: Namorada de vítima de atirador se declara: ‘nossa história não acabou’

TIROS EM FESTA: Tiroteio em festa deixa 3 mortos e 2 feridos; PM mata suspeito

O g1 reuniu abaixo o que se sabe sobre o caso:

Tiroteio em festa beneficente termina com três mortos e dois feridos em São Carlos

Ana Marin/g1

Quando e onde o crime ocorreu?

Quem são as vítimas fatais?

Quem são as vítimas socorridas?

Quem era o autor?

Qual foi a motivação para o crime?

Qual o andamento da investigação?

Onde e quando as vítima serão sepultadas?

1 – Quando e onde o crime ocorreu?

Evento que terminou com tiroteio era em comemoração ao aniversário de moto clube

Reprodução/Redes Sociais

O crime aconteceu na noite do sábado (25) em um espaço localizado na Rua Dona Alexandrina esquina com a Rua São Sebastião, no Centro. No local era realizada uma festa em comemoração ao aniversário da ‘Facção Tequila’, uma sede regional do moto clube Zapata.

Os organizadores aproveitaram a data e transformaram o evento em uma ação beneficente. Eles pediram aos participantes que levassem gelatinas, que seriam repassadas ao Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, referência no tratamento contra o câncer.

Segundo a Polícia Civil, durante a festa, um homem, que não era integrante do moto clube, foi expulso do local por estar importunando as pessoas e assediando mulheres. Ele foi embora e pouco tempo depois voltou armado e atirou nos participantes.

Voltar ao início.

2 – Quem eram as vítimas fatais?

Erick Marcel Pereira Costa (à esq.) e Leandro César Pereira (à dir.) foram mortos em tiroteio em São Carlos

Reprodução/Redes Sociais

As vítimas fatais foram identificadas como Erick Marcel Pereira Costa, de 37 anos, morador de São Carlos e Leandro César Pereira, de 41 anos, morador de Descalvado.

Ambos faziam parte do moto clube Zapata.

Voltar ao início.

3 – Quem são as vítimas socorridas?

Lucas Donizete Pinheiro (à esq.) e Adriano Silva Oliveira (à dir.) foram socorridos após tiroteio em São Carlos

Divulgação

As vítimas que foram alvejadas por tiros e socorridas a Santa Casa de São Carlos foram identificadas como Lucas Donizete Pinheiro, de 35 anos, morador de Mogi Guaçu e Adriano Silva Oliveira, de 50 anos, morador do estado de Minas Gerais.

Ainda na noite do sábado (25), o delegado Gilberto de Aquino informou que o estado de Oliveira era gravíssimo e que Pinheiro estava em estado estável.

Na manhã deste domingo (26), o g1 procurou o hospital para obter o estado de saúde atualizado dos pacientes. A família de Pinheiro não autorizou a divulgação.

Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a Santa Casa aguarda o retorno dos familiares de Oliveira para divulgar o estado de saúde atualizado.

Voltar ao início.

4 – Quem era o autor?

O autor foi identificado como Thyago Rocha Lavezzo, de 36 anos. Ele era morador de São Carlos. Segundo apurado pelo g1, ele não fazia parte do moto clube.

Voltar ao início.

5 – Qual foi a motivação para o crime?

Tiroteio em São Carlos termina com 3 mortos em São Carlos

Ana Marin/g1

Segundo a Polícia Civil, Thyago participava do evento e estava fazendo consumo de vodka, quando começou a importunar as pessoas e assediar mulheres, o que fez com que ele fosse expulso na festa.

Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Quando ele tentou fugir, a Polícia Militar, que já estava no local por conta de um chamado de perturbação de sossego, pediu que ele parasse. Como ele não atendeu a ordem, acabou sendo morto pelos policiais.

Voltar ao início.

6 – Qual o andamento da investigação?

Delegado Gilberto de Aquino, de São Carlos, responsável pelo caso

Ana Marin/g1

A Polícia Militar isolou o local do crime até a chegada da Polícia Civil e da perícia. Ainda não se sabe se ele já tinha passagens.

Segundo o delegado Aquino, o Ministério Público foi notificado, já que houve intervenção policial na morte do atirador.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil, com o agravante de emboscada ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima.

E também como homicídio tentado, por conta das vítimas feridas, também por motivo fútil.

Voltar ao início.

7 – Onde e quando as vítimas serão sepultadas?

As duas vítimas serão sepultadas neste domingo (26). Leandro César Pereira, de 41 anos, está sendo velado no Velório Municipal de Descalvado e seu corpo será sepultado às 16h no Cemitério Municipal.

Já Erick Marcel Pereira Costa, de 37 anos, começou a ser velado às 13h30 no velório municipal de São Carlos. O enterro está previsto para às 17h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Voltar ao início.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Ufficio Stampa