Homem que matou esposa, filha e sogra desconfiava de suposta traição, diz SSP; veja o que se sabe

O homem que confessou ter matado a esposa, a filha de apenas 1 ano e a sogra no domingo (12), em Caconde (SP), discutiu com a mulher porque desconfiava de uma suposta traição, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Gustavo Antonio Siqueira da Silva, de 21 anos, fez a alegação durante depoimento à polícia. A prisão dele foi convertiva para preventiva após audiência de custódia nesta segunda-feira (13). O g1 não conseguiu contato com a defesa dele.

O g1 reuniu abaixo o que se sabe sobre o triplo feminicídio.

Como aconteceu o crime e a motivação do assassino?

Casa no bairro São José, em Caconde, onde mãe, filha e neta foram assassinadas

O assassinato de mãe e filha aconteceu entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12), em uma casa no bairro São José.

Silva afirmou à polícia que usou drogas e, por volta de 23h no sábado, passou a discutir com a esposa Marina Cristiane de Lima, de 23 anos, porque achava que ela o havia traído.

A briga continuou e, na madrugada de domingo, ele a esfaqueou, sendo que um dos golpes atingiu a pequena Giullia Emanuelly Lima da Silva, de 1 ano e 11 meses, que estava no colo dela.

“Confirmou que teria se desentendido com a esposa e essa discussão teria se estendido até o começo da madrugada, onde ela se acalorou, e ele acabou golpeando ela com uma faca algumas vezes. Como ela estava com a criança no colo, ele teria atingido a criança. Quando ele percebeu o que havia feito ele golpeou a esposa mais vezes até dar cabo da vida dela. A criança já chorando, ele teria desferido golpes e cravado o último golpe no pescoço dela”, disse o delegado Benedito Antônio Noronha Júnior.

Como a sogra de Silva foi assassinada?

Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, foi assassinada pelo genro a marteladas em Caconde

Ele contou para a polícia que, após o crime, saiu para usar mais drogas e voltou para casa para esperar a sogra.

Isabel Cristina Moreira, de 53 anos, trabalhava à noite como cuidadora de idosos e chegou na casa no domingo (12) pela manhã. Ele trancou a porta da frente para que ela precisasse dar a volta na casa e entrar pelos fundos. Nesse momento, ela foi atacada por ele com marteladas na cabeça.

Para o delegado, o assassinato da sogra foi premeditado. “No nosso entendimento, ele fez uma emboscada, uma premeditação esperando ela com um martelo na mão. Ela nem adentrou o imóvel, ela nem teria visto o corpo da filha e da neta e ele já teria golpeado ela até a morte”.

Como foi a prisão do assassino?

Gustavo Antonio Siqueira da Silva matou a esposa, a filha e a sogra em Caconde

Silva foi para o distrito de Barrania e tentou cometer suicídio. Como não conseguiu, ele ligou para a polícia e confessou o crime. Ele foi encontrado na entrada da estrada para o distrito com uma barra de ferro de construção e pedaços de vidro.

O homem tinha ferimento na testa, no pescoço e no pulso da mão esquerda e foi atendido no Pronto-Socorro de Tapiratiba.

Silva indicou onde morava e os corpos foram encontrados. Ele foi preso em flagrante e levado para a Cadeia de Casa Branca.

Nesta segunda (13), ele passou por audiência de custódia e a justiça converteu a prisão dele em preventiva, quando não há prazo para se encerrar. Ele será levado para a penitenciária de Serra Azul e vai responder por triplo feminicídio.

Quando será o velório e enterro de mãe, filha e neta?

Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal de São João da Boa Vista. Não haverá velório. Os corpos serão enterrados no Cemitério Parque dos Ypês, nesta segunda (13), mas o horário não foi divulgado.

Prefeitura decretou luto oficial

A Prefeitura de Caconde decretou luto de três dias. “Neste momento de dor, prestamos nossa solidariedade e sentimentos de pesar aos familiares e amigos das vítimas de bárbaro crime”, diz o trecho da nota publicado na rede social.

