Homem que matou ex e enteada a facadas em Américo Brasiliense é condenado a 44 anos de prisão

Gileide de Souza Moreira e Carolane Moreira Almeida foram assassinadas em dezembro de 2019. Uermes de Almeida Lopes deverá cumprir pena na penitenciária de Araraquara (SP), onde já estava preso. Mãe e filha foram assassinadas a facadas em Américo Brasiliense (SP) em dezembro de 2019

O homem que matou a ex-companheira e a filha dela a facadas em Américo Brasiliense (SP) foi condenado a 44 anos, dois meses e 25 dias de prisão em regime fechado. O julgamento de Uermes de Almeida Lopes terminou por volta das 18h15 de quinta-feira (2).

O promotor Thiago Beretta Galvão Godinho disse ao g1 que Lopes foi condenado pelos dois homicídios quintuplamente qualificados pelo feminicídio, motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e por praticar um dos crimes para assegurar a execução do outro.

O advogado de defesa Eliseu Fernando Galdino Mariano informou que Lopes confessou os crimes. Ele deverá cumprir a pena na Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, em Araraquara, onde já estava preso.

A defesa deverá entrar com recurso. “As razões do recurso serão apresentadas no tribunal. Para o entendimento da defesa, as qualificadoras do crime deveriam ser afastadas”, disse o advogado.

O crime

Crime aconteceu em dezembro de 2019 em Américo Brasiliense (SP)

O crime aconteceu em dezembro de 2019. Gileide de Souza Moreira, na época com 34 anos, foi chegou a passar por uma cirurgia, não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Araraquara.

A filha dela, Carolane Moreira Almeida, de 18 anos, também foi assassinada com nove facadas.

As vítimas foram mortas em casa no Jardim Luis Ometto II em Américo Brasiliense. Em seguida, Lopes tentou se matar cortando o pescoço. Ele ficou internado sob escolta da Polícia Militar e, assim que recebeu alta, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) em Araraquara.

Segundo o delegado Elton Negrini, o acusado alegou que cometeu o crime porque não aceitava o fim do relacionamento com Gileide (veja no vídeo acima).

O delegado contou que Lopes morava com a ex até duas semanas antes de cometer o crime. O casal tinha um filho em comum e por causa da separação se desentendeu com Gileide.

Ainda segundo o delegado, Lopes pulou o muro e, dentro da casa, matou primeiro a enteada com nove facadas e desferiu vários golpes na mãe dela, que foi socorrida em estado grave.

