Homem que matou outro a pedradas é condenado a 13 anos de prisão

Condenação é por homicídio e corrupção de menores. Crime aconteceu em abril de 2014 em Colinas do Tocantins. Joel da Silva Batista foi preso em 2014

Divulgação/SSP TO

Joel da Silva Batista, de 28 anos, foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão por homicídio e corrupção de menores. Julgamento aconteceu nesta quarta-feira (29). De acordo com as investigações, Joel matou Manoel Alexandre dos Santos a pedradas no centro de Colinas do Tocantins, acompanhado de um adolescente. O crime foi na madrugada do dia 5 de abril de 2014.

Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), os autores do crime confessaram que atiraram um bloco de pedra na cabeça de Manoel algumas vezes, até matar. Na época, Joel tinha 19 anos.

Ainda de acordo com o MP, o tribunal do júri acolheu as denúncias de que o homicídio foi cometido de forma cruel e que impossibilitou a defesa da vítima. Por estar acompanhado de um menor de idade, com 15 anos à época, a condenação também foi por crime de corrupção de menores.

