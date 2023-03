Homem que morreu após ser atropelado por lancha em represa é enterrado em Ribeirão Preto, SP

Polícia Civil investiga o caso. Vendedor de 40 anos teria caído da embarcação antes de sofrer o acidente na tarde de sábado (11) em Rifaina (SP). O vendedor Gustavo Rodrigues de Holanda e Silva, morto aos 40 anos em acidente com lancha em Rifaina (SP)

Reprodução/Rede social

O homem que morreu após ser atropelado por uma lancha no fim de semana na represa de Rifaina (SP) foi enterrado na manhã desta segunda-feira (13) no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto (SP).

A vítima, o vendedor Gustavo Rodrigues de Holanda e Silva, de 40 anos, teria caído da embarcação antes de sofrer o acidente na tarde de sábado (11), apontam informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, junto à Guarda Civil Municipal.

O corpo de Gustavo foi encontrado a sete metros de profundidade por equipes de guarda-vidas da Prefeitura de Rifaina. Por conta dos ferimentos, os profissionais acreditam que ele tenha sido atingido pela hélice do veículo aquático.

“Um mergulhador achou a pulseira do relógio da vítima, que foi encontrada de bruços. Começamos a mergulhar naquela área. Ele estava com escoriações no ombro, orelha, nuca e costas”, conta o guarda-vidas José Vitor Ferreira Cirino, que participou das buscas pelo corpo.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo, ou seja, cometido sem intenção de matar.

O velório do vendedor começou às 20h de domingo (12). Parentes e amigos enterraram Gustavo às 8h30 desta segunda-feira.

Homem morre após ser atropelado por lancha em Rifaina, SP

O atropelamento

A vítima estava na lancha com um grupo de amigos, formado por ao menos outras oito pessoas, segundo boletim de ocorrência. À Polícia Militar, a namorada do vendedor, de 32 anos, afirmou que notou manchas de sangue na água depois de a embarcação ter se movimentado.

De acordo com o BO, o grupo de amigos havia alugado um rancho às margens do Rio Grande, na zona rural de Rifaina. À PM, o pai do piloto disse que o grupo parou a lancha por algumas vezes e aproveitou para se banhar.

Em uma dessas oportunidades, de acordo com o registro, o homem afirmou que eles sentiram falta da vítima. Logo depois, sem localizar o vendedor, o restante do grupo teria voltado ao píer do condomínio onde tinham alugado o imóvel, mas somente o pai do condutor da embarcação teria ficado na represa.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200