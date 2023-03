Homem que ordenou morte de diretor-geral de CDP enquanto cumpria pena em Presidente Venceslau é condenado a 39 anos de prisão

Integrante de facção criminosa foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa armada pelo crime ocorrido em 26 de janeiro de 2007. Condenado cumpria pena na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP) quando ordenou a morte do diretor-geral do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mauá (SP)

A Justiça condenou a 39 anos de prisão o integrante de uma facção criminosa que ordenou, de dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), a morte do diretor-geral do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Mauá (SP), Wellington Rodrigo Segura.

O crime aconteceu no dia 26 de janeiro de 2007, quando Wellington, à época, com 31 anos, foi assassinado com dezenas de tiros de fuzis e pistolas, no Jardim Santista.

O veículo onde o diretor estava foi alvejado por três homens em frente à casa da diretora de Recursos Humanos da unidade, Marilene Maria da Silva, à época, com 25 anos, que também foi baleada e sobreviveu, conforme o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

O integrante da facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas comandava a ‘Sintonia do Sistema’, responsável pelas ordens de execução de agentes e autoridades do sistema carcerário.

O conselho de sentença havia absolvido o acusado, mas, em um novo julgamento, realizado na última quinta-feira (24), os jurados acolheram todas as teses do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e condenaram o réu pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada.

O plenário do júri foi realizado pela 7ª Promotoria de Justiça de Mauá, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

