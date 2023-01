Homem que perdeu filha, neta e nora fala da dor e diz que recebeu mensagem momentos antes de acidente entre van e caminhão

Gilvan Dias relatou que a filha Jordana Guedes Dias, de 21 anos, ia com frequência à Palmas para que a filha, de quatro meses, pudesse receber atendimento médico. Cunhada de Jordana tinha viajado para junto para acompanhá-las. Pai fala da dor de perder filha e neta em acidente com 12 mortos na TO-280

‘Minha vida, já passamos por Natividade. Por volta de 19h40, nós estamos aí em casa, meu pai’. Essa foi a última mensagem enviada por Jordana Guedes Dias, de 21 anos, ao pai, Gilvan Dias. Depois disso, não houve mais contato. Jordana, a filha Rute Guedes Dias, de apenas 4 meses, e a cunhada Jailma Ramalho Costa, de 20, morreram no acidente entre a van da Prefeitura de Almas e um caminhão, na TO-280, na noite de quarta-feira (25). Além delas, outras nove pessoas não resistiram.

Gilvan, que perdeu a filha, a neta e a nora, se emocionou ao conceder entrevista, na manhã desta sexta-feira (27), à TV Anhanguera. O relato do morador comoveu a repórter Ana Paula Rehbein e a apresentadora Jocyelma Santana, que não conseguiram conter as lágrimas.

Jordana Guedes e a filha de 4 meses Rute Guedes morreram em acidente na TO-080

Arquivo pessoal

O morador contou que Jordana teve uma gravidez de risco e sempre pegava a estrada em direção à Palmas em busca de tratamento especializado. Após o nascimento da filha, a bebê também precisou de acompanhamento médico.

“Ela foi lá para um retorno para ver se continuaria precisando das consultas e a médica falou que estava tudo bem e que ela voltaria só no dia 15 de março”, disse.

Sempre que mãe e filha iam para Palmas, alguém da família viajava junto para não deixá-las sozinhas. Na quarta-feira (25), a cunhada de Jordana, a jovem Jailma Ramalho, de 20, foi como acompanhante.

Jailma Ramalho Costa – vítima de acidente na TO-280

Arquivo Pessoal

Após fazer o retorno médico, Jordana enviou um áudio ao pai contando que estava tudo bem.

“Ela enviou um áudio: ‘Pai, estou saindo do Dona Regina e a Ruth Elisa só volta no dia 15 de março’. Quando foi por volta das 16h, eu liguei, elas estavam em Silvanópolis e quando foi mais tarde, por volta das 18h40, ela disse que estava em Natividade. Depois, não falou mais. Quando foi por volta das 20h30, a gente ficou sabendo que tinha tido um acidente na rodovia”.

A enfermeira Taiwanne Nathali, que chegou ao local pouco depois da batida, contou detalhes dos momentos mais chocantes. Ela afirma ter encontrado Jordana abraçada à filha. As duas já estavam mortas.

“Por isso que minha filha morreu abraçada com ela, porque ela dava um carinho de mãe. Ela tinha 21 anos, mas foi exemplo de mãe. Acho que isso que o Brasil está vendo, uma mãe jovem pode ter amor, ela abriu mão de muita coisa, de faculdade, para cuidar dessa princesa. Ela deixa um legado, um exemplo de mãe”, finalizou Gilvan.

Relembre a tragédia

Vítimas da colisão entre van e caminhão na TO-280

TV Anhanguera/Reprodução

O acidente aconteceu na TO-280 perto de Natividade, no sudeste do estado, por volta das 20h40 de quarta-feira (25). A van, que pertence à Secretaria de Saúde de Almas, transportava 14 pessoas. Destas, 12 não resistiram.

Apenas Suel Martins de Oliveira, de 36 anos, e Aristides Curcino dos Santos, de 68, ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais. Aristides já recebeu alta hospitalar e Suel segue internado no Hospital Geral de Palmas.

Testemunhas informaram que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem, quando bateu de frente com a van, que estava na faixa contrária. Anderson Oliveira Santos, que conduzia o veículo, estava com a esposa. Os dois sofreram ferimentos leves, foram levados para um hospital e liberados após atendimento.

Ele foi preso em flagrante por volta das 12h desta quinta-feira (26) por equipes da Polícia Civil de Natividade e Dianópolis. Depois de dar sua versão das circunstâncias do acidente, foi autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Van da Prefeitura de Almas ficou com a frente completamente destruída

Reprodução/TV Anhanguera

