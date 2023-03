Homem que se passou por cliente, ameaçou e assaltou taxista de 82 anos é preso no interior de SP; VÍDEO

Assaltante solicitou uma corrida, mas ao chegar à zona rural de Apiaí, anunciou o assalto. Ele fugiu com a carteira e o carro da vítima. Taxista de 82 anos é assaltado e ameaçado com uma faca durante corrida no interior de SP

O homem de 42 anos, suspeito de assaltar e ameaçar com uma faca um taxista de 82 anos durante uma corrida em Apiaí, no interior de São Paulo, foi detido e preso pouco mais de um mês após o crime. Segundo apurado pelo g1, nesta sexta-feira (3), o criminoso já havia cumprido pena, também por roubo.

O caso ocorreu no dia 28 de janeiro de 2023. Em imagens de câmeras de monitoramento, é possível ver o momento em que o criminoso finge ser um cliente, conversa com o motorista e entra no carro (veja o vídeo acima). O taxista foi abandonado na zona rural e o falso cliente fugiu com o veículo.

O delegado de Apiaí, Valmir Oliveira, informou ao g1 que o suspeito foi identificado através de denúncias anônimas, depois da divulgação das imagens das câmeras de monitoramento.

Após a identificação, foi instaurado um inquérito policial. Segundo Oliveira, a vítima reconheceu o assaltante. Sendo assim, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que detido nesta quinta-feira (2) pelos investigadores de Apiaí, no Centro da Cidade. “Ele deve aguardar o julgamento preso”, acrescentou o delegado.

Relembre o caso

O suspeito contratou a corrida no ponto de táxi, localizado Centro de Apiaí, no dia 28 de janeiro de 2023. De acordo com o delegado Valmir Oliveira, quando chegou ao bairro Bom Retiro, na zona rural, o criminoso anunciou o assalto com uma faca na mão.

O taxista foi abandonado no local, e o assaltante fugiu com a carteira e o carro da vítima. Segundo o delegado, o veículo também foi deixado próximo ao trecho onde o taxista foi liberado e localizado horas depois.

Moradores da região acionaram a Polícia Militar (PM) para resgatar o idoso e para comunicar sobre o carro abandonado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Apiaí e o setor de investigação da unidade policial apurou o caso.

