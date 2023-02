Homem que tentou invadir carro com mulher dentro após festa de carnaval diz que lamenta pelo medo causado, segundo defesa

Flagrado pela dona do veículo, por volta das 6h de domingo, o homem estava na saída de um estacionamento no centro do município. uw

O homem gravado tentando arrombar o carro de uma mulher com ela dentro após uma festa de carnaval em Florianópolis no início da manhã de domingo (19) foi identificada e se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira (20). Ele deve ser ouvido na quarta-feira (22), segundo a polícia, para conclusão do inquérito.

A defesa do suspeito informou em nota que ele “sente pelo transtorno e temor ocasionado” […] e que “pretende colaborar e reparar o dano ao bem” (veja íntegra da nota abaixo).

A vítima estava dentro do veículo, em um estacionamento no centro da cidade, quando o homem se aproximou. Ele começou a forçar a maçaneta até quebrar (assista acima). Sem conseguir abrir a porta, chuta e tenta arrancar o espelho retrovisor do lado do carona.

A cena é filmada pela vítima. Sem ser identificada, ela relatou à reportagem que toda a ação levou cerca de 5 minutos e que a única reação que conseguiu ter foi a de gravar.

O que diz a defesa

Comunicamos que o denunciado pelos fatos ocorridos em frente à Passarela Nego Quirido compareceu à Delegacia de Polícia nesta tarde de segunda-feira.

Este informa que sente pelo transtorno e temor ocasionado à mulher dentro do veículo e pretende colaborar e reparar o dano ao bem.

Esclarece que jamais teve intenção de fazer mal à denunciante. Os fatos não condizem com a postura cotidiana do denunciado e este segue à disposição para maiores esclarecimentos.

