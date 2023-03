Homem que teve cabeça e mãos arrancadas foi morto porque teria roubado e agredido idoso, diz polícia

Suspeito do assassinato foi preso em operação das polícias do Tocantins e Maranhão. Investigação apontou que ele é parente do idoso que foi assaltado e cometeu o crime por pura vingança. Cabeça foi colocada em sacola plástica

Reprodução

A investigação da Polícia Civil descobriu que Raimundo Martins de Oliveira, de 23 anos, foi morto porque supostamente tinha praticado um roubo em Goiatins, próximo à divisa com o Maranhão. A cabeça dele, inclusive, foi levada em uma sacola para a família do idoso vítima do assalto.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O suspeito do crime foi preso nesta terça-feira (28) em Carolina (MA) em uma ação das polícias do Tocantins e Maranhão. Ele foi identificado como Geovane Pereira Da Silva, de 28 anos.

O corpo de Raimundo foi encontrado no dia 19 de fevereiro sem a cabeça e as mãos, em uma área de mata, no distrito de Morro Grande, entre os municípios de Barra do Ouro e Goiatins.

Segundo a investigação, Geovane Pereira é parente do idoso que supostamente foi assaltado por Raimundo, com muita violência. Para a Polícia Civil, o crime foi praticado por pura vingança.

LEIA TAMBÉM

Homem desaparecido é encontrado sem a cabeça em área de mata no Tocantins

Cabeça de jovem decapitado é encontrada dentro de sacola em vala no norte do TO

Primeiro a polícia encontrou o corpo sem a cabeça e os membros. Depois a cabeça, que teria sido jogada em outra área de mata, acabou sendo encontrada pela polícia.

A prisão

Geovane Pereira foi preso preventivamente em uma operação Polícia Civil do Tocantins, com apoio das polícias Civil e Militar do Maranhão.

“Logo após a morte da vítima e o encontro do corpo do homem, iniciamos as investigações e conseguimos identificar o principal suspeito pelo crime bárbaro. Em continuidade às diligências, após a localização do investigado em Carolina, com o apoio operacional da Polícia Civil e da Polícia Militar houve o êxito na captura do investigado”, disse o delegado Breno Alves.

O g1 Maranhão apurou que após ser preso, Geovane confessou o homicídio e disse que foi devido à vítima ter roubado R$ 700 do tio dele e por também tê-lo agredido. O suspeito foi levado para a Delegacia de Carolina, onde foi ouvido e deverá ser transferido para o Tocantins.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200