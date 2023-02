Homem quebra cabo de vassoura na cabeça da esposa após crise de ciúmes e acaba preso em Boa Vista

A vítima, de 23 anos, contou à PM que não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas do marido. Caso aconteceu nesta segunda-feira (27) no bairro São Bento. Vítima disse não é a primeira vez que é agredida pelo marido

PMRR/Divulgação

Um homem, de 35 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (27), após quebrar um cabo de vassoura na cabeça da própria esposa, no bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista.

A vítima, de 23 anos, relatou à Polícia Militar que ela e o suspeito bebiam juntos com outras duas pessoas, na residência onde moram e, após uma crise de ciúmes, o homem a agrediu.

Conforme o relato da esposa, ele ainda a ameaçou de morte caso fosse preso. De acordo com os militares, ela também contou que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões físicas do companheiro.

O homem foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Mata