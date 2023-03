Homem quebra celular da esposa e é esfaqueado por ela em Boa Vista

A jovem afirmou à Polícia Militar que o esfaqueou para se defender de uma possível agressão. O caso foi registrado no 5º DP. Caso foi registrado no 5º DP

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado pela esposa, nesta segunda-feira (27), após quebrar o celular dela. A jovem afirmou à Polícia Militar que o esfaqueou para se defender de uma possível agressão. O caso aconteceu no bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e ao chegar no local o pai da vítima informou que o homem teria sido atingido pela esposa com uma faca. À equipe, foi informado que o homem foi levado ao Hospital Geral de Roraima (HGR) para receber atendimento médico.

Já a esposa estava na residência e confirmou a situação, mas disse que só o esfaqueou para se defender de uma possível agressão. Então, a equipe se deslocou ao HGR para conferir o estado de saúde da vítima.

Lá, ele relatou que após uma discussão quebrou o aparelho celular da mulher e ela então, aproveitando que ele estava de costas, o golpeou com uma faca. Ela também apresentava um corte na mão direita, mas não soube dizer se foi resultado da faca usada para atingir o marido ou se foi um copo quebrado.

O homem recebeu atendimento no HGR e após alta médica foi liberado. Ela foi levada pela equipe guarnição ao 5º Distrito Policial para prestar esclarecimentos.

