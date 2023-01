Homem quebra vidro de porta de UPA e é preso em Ribeirão Preto, SP

Paciente procurou a unidade por conta de uma lesão no dedo na tarde de segunda-feira (30) e ficou nervoso por demora no atendimento. Ele foi detido pela GCM e levado à delegacia. Vidro quebrado por paciente na UPA Norte em Ribeirão Preto (SP)

Guarda Municipal

Um homem de 35 anos foi detido pela Guarda Civil Metropolitana depois de chutar e quebrar o vidro de uma porta da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte em Ribeirão Preto (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito alegou que o motivo do chute seria a demora no atendimento a ele na tarde de segunda-feira (30). O homem buscava atendimento médico por conta de uma lesão no dedo que estava infeccionado.

A Prefeitura de Ribeirão Preto foi questionada sobre a demora no atendimento ao paciente e aos danos na UPA, mas até a última atualização desta matéria não havia se posicionado.

Preso em flagrante

A unidade fica na Avenida General Euclides de Figueiredo, 295, bairro Adelino Simioni. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, quando os guardas chegaram ao local, o paciente estava tranquilo e prestes a sair do estacionamento.

Ele foi orientado a retornar para a UPA para receber atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado, sem resistência, para a Central de Polícia, onde foi preso em flagrante.

O delegado estipulou fiança de R$ 1,3 mil, mas o suspeito não pagou a quantia e está à disposição da Justiça.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa