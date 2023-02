Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (22) e envolvido não foi identificado. Homem rouba R$ 300 de caixa de minimercado na Vila Mendes, em Presidente Prudente (SP)

Um homem roubou, na tarde desta quarta-feira (22), R$ 300 de um minimercado na Vila Mendes, em Presidente Prudente (SP). Ele fez menção de estar armado e ainda não foi identificado pela Polícia Civil.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em estabelecimento comercial.

No local, uma funcionária do mini mercado, de 24 anos e que trabalha como operadora de caixa no estabelecimento, informou aos policiais que um homem usando uma máscara preta, cobrindo seu rosto, entrou e anunciou o roubo.

De acordo com a vítima, o envolvido ainda fez menção de portar arma de fogo.

O homem mandou a funcionária ficar quieta e abrir o caixa. Ele pegou o dinheiro que estava guardado, cerca de R$ 300, e fugiu do local.

O assaltante não foi identificado e a Polícia Civil segue investigando o caso.

