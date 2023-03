Homem rouba veículo de entregas do Sedex e atropela avó e neto na calçada durante a fuga no litoral de SP

Caso aconteceu em Praia Grande. As duas vítimas foram encaminhadas a hospitais da cidade. Criminoso rouba veículo e durante a fuga atropela avó e neto na calçada no litoral de SP

Um homem roubou um veículo de entregas do Sedex e atropelou uma avó e o neto durante a fuga em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo testemunhas, o homem estava fugindo da polícia e perdeu o controle do carro, atingindo as vítimas que estavam na faixa de pedestre.

O caso aconteceu na Rua Antônio Cândido da Silva, por volta das 14h desta segunda-feira (27), na Vila Sônia. Um comerciante, que preferiu não ser identificado, relatou ao g1 como tudo aconteceu.

“Ele [criminoso] passou bem rápido pela loja de carro e logo ouvimos o barulho de batida. Quando eu sai na rua, vi as duas pessoas no chão e uma criança parada na calçada. O homem saiu do carro com uma arma na mão e tentou fugir”, disse ele.

Na sequência, as viaturas da Polícia Militar fecharam o trânsito e renderam o indivíduo. “Os policiais pegaram o homem e perguntaram o que ele estava fazendo no carro. E, ele falou que tinha roubado o veículo e que perdeu o controle”, contou o comerciante.

A testemunha disse ainda que o um dos meninos e a avó foram levados para unidades de saúde por causa dos ferimentos. “Um dos garotos foi jogado para próximo de um bueiro e ficou caído em uma poça de água. A avó dele bateu a cabeça na parede e ficou desacordada”. A outra criança não foi atingida.

O g1 apurou que o menino e a avó foram levados para o hospital Irmã Dulce e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O hospital informou que a criança deu entrada com traumatismo abdominal e encontra-se estável. A avó, R. B., também internada, teve fratura no fêmur e realiza exames para passar por cirurgia.

A Polícia Militar disse que foi informada sobre ocorrência de roubo à veículo do Correios. A equipe iniciou o patrulhamento e encontrou o carro roubado em alta velocidade pelas ruas do bairro Vila Sônia. Durante a tentativa de fuga, o veículo atropelou uma mulher com duas crianças.

Ainda segundo a polícia, após o acidente, o indivíduo abandonou o veículo e correu retirando um simulacro de pistola da cintura e jogou em uma residência. A polícia rendeu o criminoso que, de imediato, confessou o roubo e informou o endereço de onde tinha deixado a carga roubada.

O suspeito foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu a disposição da Justiça. A carga e o veículo roubado foram devolvidos ao encarregado dos Correios.

O g1 entrou em contato com os Correios, que confirmou a ocorrência do assalto contra veículo na Rua João Ramalho, 286, no bairro Aviação, na Praia Grande. A estatal disse ainda que prossegue colaborando com as investigações, que estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes.

Sobre encomendas, os Correios orientam que os clientes da região acompanhem o rastreamento dos objetos postais pelo site ou aplicado. Informações serão prestadas diretamente aos remetentes e destinatários pelos canais oficiais de relacionamento.

