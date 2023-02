Homem saca arma e atira várias vezes após confusão em jogo de futebol de areia em SC; VÍDEO

Em seguida, autor dos tiros foge; caso será investigado. Ocorrência foi durante campeonato em Navegantes, no Litoral Norte. Vídeo mostra tiros sendo disparados de dentro do veículo em fuga

Uma partida pelo Campeonato Municipal de Futebol de Areia de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, terminou em confusão neste de fim de semana. Após uma discussão entre os jogadores de dois times, um homem sacou uma arma e disparou várias vezes para o alto.

Ele não foi identificado no momento e saiu correndo do local após os tiros. Em seguida, entrou em um carro preto e deixou o local em alta velocidade e, de dentro do veículo, seguiu com os disparos.

Arena estava lotada no momento da confusão em Navegantes (SC)

Nenhuma pessoa foi atingida, mas o carrinho de um vendedor de churrasco foi perfurado. A cena, ocorrida no domingo (12), assustou dezenas de pessoas que estavam no local durante a partida entre Camarão Real x Cherne.

Vídeos feitos por quem estava no local mostra correria e gritos e meio à confusão. Mulheres com crianças correm na direção do mar

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada ao local e não encontrou mais o responsável pelos tiros. O caso será repassado agora à Polícia Civil para tentar identificar o autor dos disparos.

Confusões na areia de Navegantes

A situação de uso de armas durante jogos de futebol de areia tem se tornado recorrente em Navegantes. Em 21 de janeiro um árbitro de futebol de areia sacou uma arma durante um jogo e ameaçou atletas e espectadores no campo montado na praia.

Ele disse à PM que sacou a arma após agressões em campo, quando tomou a decisão de expulsar um jogador. Após inspeção, os policiais verificaram que a arma não era de fogo, mas, sim de airsoft.

