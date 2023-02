Homem se entrega à polícia e confessa ter matado cabeleireira a facadas em Arapiraca

Thalita Borges de Araújo era do Rio Grande do Norte e tinha acabado de alugar uma casa na cidade. Com mandado de prisão em aberto, autor do crime foi preso. Thalita Borges era do Rio Grande do Norte e foi morta em Arapiraca, AL

Arquivo pessoal

Quatro dias depois de matar a facadas a cabeleireira Thalita Borges de Araújo em Arapiraca, o autor do crime se entregou à polícia e confessou o assassinato nesta terça-feira (7). Como a Justiça já havia decretado a prisão preventiva, ele foi preso.

“Acabamos de efetuar a prisão, ele confessou o crime. O suspeito se apresentou com o advogado aqui na Homicídios de Arapiraca. Como já havia a ordem de prisão preventiva, ele acabou preso”, disse o delegado Everton Gonçalves.

O crime ocorreu na sexta-feira (3), na porta casa da vítima, no bairro de Cacimbinhas, em Arapiraca. . A motivação do crime, no entanto, ainda não foi divulgada. O delegado Everton Gonçalves informou que irá colher o depoimento do homem nesta terça.

Durante a fuga, o homem deixou para trás telefone celular, um uniforme da empresa em que trabalha e a motocicleta que usou para ir até a casa da cabeleireira.

O corpo de Thalita Borges Araújo, de 27 anos, foi enterrado na segunda (6) na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, mesmo estado em que ela nasceu.

Thalita Borges era natural do Rio Grande do Norte

