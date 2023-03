Homem se passa por passageiro para roubar motorista de aplicativo e vítima desmaia

Quando acordou, vítima percebeu que estava no banco de passageiro e a caminho de Salesópolis. Outro criminoso estava seguindo carro de moto. Motorista de aplicativo desmaia durante assalto em Mogi

Um homem se passou por passageiro para tentar roubar um motorista de aplicativo em Mogi das Cruzes nesta segunda-feira (27). Com o susto, a vítima desmaiou e, quando acordou, percebeu que estava no banco de passageiro e a caminho de Salesópolis.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista veio de São Paulo para deixar uma passageira em Mogi. No final deste serviço, recebeu outra chamada para corrida. O passageiro, porém, era um homem armado que anunciou o assalto.

A vítima contou que o criminoso tinha um comparsa, que estava seguindo o carro com a moto. Segundo a polícia, eles queriam usar o celular do motorista para desviar dinheiro por meio de aplicativos, mas não conseguiram.

A vítima foi abandonada em uma estrada de terra perto do distrito dos Remédios, em Salesópolis. Já o veículo foi encontrado mais tarde em um matagal.

A PM continua à procura dos criminosos.

