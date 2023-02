Homem se pendura em caminhão arrastado pela enchente na Grande SP; VÍDEO

Flagrante foi em Ferraz de Vasconcelos, cidade duramente castigada pela tempestade desta quinta-feira (2). Imagens que circulam nas redes sociais também exibem moradores se arriscando com a água na altura da cintura. Homem se pendura em caminhão para não ser levado pela água em enchente na Grande São Paulo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o drama vivido por moradores de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, durante a tempestade que atingiu a região na noite desta quinta-feira (2). A cidade, que registrou até deslizamento de terra, foi afetada por diversos pontos de alagamento.

Homem se pendurou em caminhão para não ser levado pela água durante enchente em Ferraz de Vasconcelos

Redes Sociais/Reprodução

Em um dos vídeos é possível ver o momento em que um caminhão é arrastado pela água. Um homem aparece agarrado ao veículo, na tentativa de se proteger da correnteza. O áudio evidencia o desespero de quem assiste à cena. Os moradores gritam por ajuda e tentam orientar o homem a pular em uma área de grama (assista acima).

Homens se arriscam pela água em enchente na Grande São Paulo

Outro registro mostra dois homens se arriscando pela água, que estava na altura da cintura. De mãos dadas e tentando se equilibrar, eles andam até um morador que estende a mão em frente a uma casa. Em seguida, sobem no que parece ser uma calçada acima do nível da rua, onde a água fica na altura da canela

De mãos dadas, moradores tentam andar por rua com água na altura da cintura durante enchente

Redes Sociais/Reprodução

Em outros pontos da cidade, a água chegou a formar uma correnteza. A força era tanta, que alguns carros que estavam estacionados nas ruas foram arrastados.

Carros são arrastados pela água durante tempestade em Ferraz de Vasconcelos

Estragos da chuva no Alto Tietê

Além dos alagamentos que deixaram diversas ruas debaixo d’água, uma casa do Parque São Francisco, também em Ferraz de Vasconcelos, foi atingida por um deslizamento de terra. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa precisou ser resgatada.

De acordo com a administração municipal, das 19h30 às 21h30, choveu cerca de 51 milímetros. A cidade vem sofrendo consequências das chuvas de verão desde o final de semana. No domingo (5), a estação da CPTM ficou alagada e a circulação de trens precisou ser interrompida.

Chuva provocou deslizamento de terra em Ferraz de Vasconcelos

Reprodução/ TV Diário

Apesar disso, a cidade não foi a única castigada pela tempestade. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em Mogi das Cruzes choveu 83 milímetros e em Suzano 57 milímetros.

Os índices são considerados altos para um curto intervalo de tempo. Como consequência disso, nas duas cidades, muitas ruas ficaram alagadas.

