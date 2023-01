Homem sofre hemorragia após ser baleado na perna em estrada

Vítima, de 39 anos, foi alvejado na panturrilha na RR-325, no município de Alto Alegre, região Norte de Roraima. Vítima foi levada para a sede do município de Alto Alegre

Um homem, de 39 anos, teve hemorragia após ser baleado com dois tiros na perna neste sábado (28) na RR-325, no município de Alto Alegre, região Norte de Roraima.

A esposa do homem alvejado disse à Polícia Militar que ele trafegava da Vila Samaúma, sentido Alto Alegre, quando foi atingido pelos tiros. Ela não soube informar eventuais motivos para o ocorrido.

Quando os agentes chegaram até o local, uma equipe médica já estava atendendo a vítima. Em seguida, ele foi levado para o Hospital de Alto Alegre, na sede do município.

De acordo com o médico que fez o atendimento, a vítima sofreu duas perfurações na perna esquerda, precisamente na região da panturrilha, perdeu muito sangue e seria removida para Boa Vista.

O caso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil em Alto Alegre, para as devidas providências a fim de elucidar as circunstâncias, motivação e autoria do crime.

