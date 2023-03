Homem suspeito de estuprar duas crianças é preso em Canindé de São Francisco

A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30). Polícia Civil de Sergipe

Um homem suspeito do crime de estupro de vulnerável, praticado contra duas crianças foi preso, no município de Canindé de São Francisco. A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30).

De acordo com informações policiais, a denúncia foi feita pelo pai de uma das crianças, que compareceu na delegacia e relatou aos policiais que uma de suas filhas teria sido abusada sexualmente pelo vizinho. O pai da criança teria descoberto o crime através de uma outra vizinha que tem uma filha que também teria sido vítima do mesmo homem.

De acordo com a polícia, os pais e a própria vítima disseram em depoimentos que a situação se repetiu por cinco vezes e a criança era obrigada a mostrar as partes íntimas sob ameaça, por dinheiro ou para ganhar doces. A vítima relatou ainda que uma amiga, outra criança, também teria passado por uma situação semelhante.

Ainda de acordo com a polícia, a vizinha que informou os fatos e a outra suposta vítima foram solicitadas para prestar depoimento.

A prisão do investigado foi solicitada e cumprida pela Polícia Civil. Em interrogatório, ele negou a prática do crime.

As demais testemunhas e vítimas serão ouvidas, e o procedimento será encaminhado à Justiça para demais medidas cabíveis.

