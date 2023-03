O crime aconteceu no dia 15 de março na casa em que eles viviam há seis anos, localizada na região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Homem suspeito de matar a namorada com tiro de espingarda em MG é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (23) o suspeito de matar a namorada Lídia da Costa Sousa, de 26 anos, com um tiro de espingarda em Bocaina de Minas (MG).

O crime aconteceu no dia 15 de março na casa em que eles viviam há seis anos, localizada na região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Fábio Gaspar Maciel, de 29 anos, se apresentou à polícia no posto da Polícia Rodoviária Federal no distrito de Santana do Capivari, em Pouso Alto (MG).

Após a prisão, o homem foi levado para prestar depoimento sobre o crime e em seguida será encaminhado ao Presídio de São Lourenço. Ele já tem um mandado de prisão preventiva em aberto.

A vítima com o suspeito do crime

Redes sociais

O crime

Lídia, que é natural de Resende (RJ), foi morta na zona rural de Bocaina de Minas no dia 15 de março. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito pelo crime é o namorado da vítima. O caso aconteceu em uma casa localizada na região conhecida como Alcantilado, na divisa com o estado do Rio de Janeiro.

Segundo o delegado Ed Elvis Rodrigues Garcia, responsável pelo caso, a Polícia Militar foi acionada por uma amiga da vítima, que recebeu um áudio dela, em que relatava que o suspeito estava do lado de fora da casa e pedia a todo momento para que ela abrisse a porta, para que eles conversassem.

Conforme o delegado, no áudio, a vítima pedia para que o suspeito fosse embora, pois que ele já teria dado um tiro com uma arma de fogo naquele dia. O delegado destacou que ela estava muito nervosa no áudio.

Uma equipe da Polícia Militar de Resende foi que se dirigiu até o local após a polícia ser acionada. Quando os militares chegaram à casa, a vítima já estava morta. Segundo a Polícia Civil, o casal morava junto há seis anos na casa onde o crime aconteceu.

Desde o dia do crime, o ex-comopanheiro da vítima era procurado por equipes das polícias Militar e Civil de MG e do RJ.

Veja mais notícias do Sul de Minas no g1

Ufficio Stampa