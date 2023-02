Homem suspeito de ocultação de cadáver é preso em Araraquara

Corpo da vítima, que desapareceu em outubro de 2022, foi encontrado enterrado em mata. DIG de Araraquara

João Victor Neo/EPTV

Um homem, de 62 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (17), no Jardim Maria Luiza, em Araraquara (SP), suspeito de participar da ocultação do corpo de um homem assassinado.

A vítima, que tinha 48 anos, estava considerada desaparecida desde outubro de 2022. O corpo foi encontrado em uma mata localizada também no Jardim Maria Luiza. Segundo a polícia, ele foi morto com golpes de facão e enterrado enrolado em um tapete em uma cova rasa.

O suspeito preso seria patrão da vítima e negou o assassinato, mas confessou que ajudou a enterrar o corpo a pedido de uma mulher.

A polícia segue nas investigações para verificar a versão do suspeito, que foi encaminhado à cadeia de Santa Ernestina após prestar depoimento.

