Homem suspeito de planejar roubo de armas em fazenda de desembargador do TJRN é preso na Bahia

Segundo delegado, suspeito integra facção criminosa e é companheiro da empregada doméstica presa em fevereiro por suspeita de repassar informações à quadrilha. Suspeito de integrar quadrilha que queria assaltar fazenda de desembargador do TJRN é preso

Um homem de 31 anos apontado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte como membro da facção criminosa que arquitetou um plano para roubar armas fogos do desembargador do Tribunal de Justiça do RN, Expedito Ferreira de Souza, foi preso nesta sexta-feira (10) na Bahia.

Segundo a polícia, o mandado de prisão preventiva pelo crime de organização criminosa foi cumprido contra o homem na cidade de Barreiras.

De acordo com o delegado de Alexandria, Murilo Baessa, o homem é apontado como o “cérebro” por trás do plano que pretendia roubar armas em uma fazenda do desembargador, na zona rural de Alexandria.

Além disso, ele seria companheiro da empregada doméstica presa em Alexandria no dia 21 de fevereiro, suspeita de passar informações à quadrilha que planejava o assalto. Ela trabalhava para amigos do magistrado e confessou o crime, segundo a Polícia Militar, que realizou a prisão.

No dia 22, a Polícia Civil confirmou que também investigava se quadrilha também planejava sequestrar desembargador. O celular da suspeita também foi apreendido para investigação.

“Ele seria o cérebro do plano que roubaria as armas de fogo do desembargador do Tribunal de Justiça. Está presa já, a companheira dele, que estaria passando informações e também integrada a essa facção criminosa. Ele seria a ponte entre ela e as pessoas que iriam executar o plano”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, o casal é ligado a uma facção criminosa que atua dentro e fora de presídios do Rio Grande do Norte.

“A gente estava monitorando ele, sabia que ele estava na Bahia e no Piauí, trabalhando em obras. Com apoio da Força Tarefa a gente descobriu a cidade em que ele estava e com a polícia local a gente passou a semana toda fazendo diligências e o encontramos de manhã na obra em que ele estava trabalhando”, detalhou.

Segundo a polícia, atuaram na operação policiais da cidade de Alexandria, no RN, além da Força Tarefa do Sistema Único de Segurança Pública sediada em Mossoró, a Divisão de Polícia Civil do Oeste (Divipoe) e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Barreiras.

