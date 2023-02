Homem suspeito por crimes em São José dos Campos é preso

Polícia diz que homem é investigado por associação ao tráfico, associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. Um homem foi preso em São José dos Campos no último sábado (25). De acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, ele é investigado pelos crimes de associação ao tráfico, associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, após meses de investigação, as equipes da DIG se mobilizaram para cumprir o mandado de prisão, expedido pela 4ª vara criminal de São José dos Campos. A operação contou com o apoio das equipes de inteligência da Guarda Civil Municipal e do CSI.

De acordo com a polícia, o homem, conhecido como Chapolin, exerce liderança na Vila Nova Esperança (Banhado) e promove o tráfico de drogas no local.

Vittorio Ferla