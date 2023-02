Homem ‘tatu’ entra em buraco na rodovia Mogi-Bertioga para alertar motoristas; VÍDEO

Douglas da Silva, de 37 anos, passou no km 89 da Mogi-Bertioga e viu o buraco. Ele e o amigo decidiram fazer uma foto para sinalizar a erosão na via. Homem ‘tatu’ entra em buraco em rodovia que liga capital ao litoral de SP

Um caminhoneiro decidiu entrar em um buraco na rodovia Mogi-Bertioga, que liga a capital ao litoral de São Paulo, para chamar a atenção de motoristas e autoridades. A imagem repercutiu na internet e ele passou a ser chamado de ‘homem tatu’.

A imagem obtida pelo g1, nesta quinta-feira (16), mostra Douglas da Silva Francisco, de 37 anos, apenas com a cabeça para fora do buraco, no km 89 da SP-098, conhecida como Mogi-Bertioga.

Ao g1, Douglas contou que passou pelo local, na tarde desta quarta-feira (15), acompanhado do amigo Lucas Pereira, de 36 anos. Quando os dois viram o buraco, pararam o caminhão em um trecho de refúgio e retornaram a pé até a cratera, que estava sendo sinalizada por outros caminhoneiros.

Douglas da Silva entrou em buraco na rodovia Mogi-Bertioga para brincar e alertar motoristas sobre a cratera

Lucas Pereira

“Vi que a erosão era grande e entrei para dar uma olhada. Como percebi que não tinha risco, entrei para ver, porque tinha tipo um túnel ali por baixo. Sobre ser chamado de tatu? De boa, sei que é brincadeira. O meu colega que estava comigo fez uma foto e um vídeo. Passamos por ali umas três vezes por dia”, contou Douglas (veja o vídeo no início da reportagem).

Já Lucas disse que a intenção era avisar outros motoristas para não correrem o risco de passar pelo local e a via ceder. Mas, confessou a situação virou uma brincadeira entre eles.

“Uma ‘resenha’ nossa deu essa repercussão toda. O buraco estava bem na curva, desviamos, paramos o caminhão e voltamos lá. Começamos a ‘bater resenha’. Ele entrou dentro do buraco e começamos a sinalizar com galhos de árvores”.

Homem ‘tatu’ entra em buraco em rodovia que liga capital a Bertioga, no litoral de SP para alertar motoristas

Aconteceu em Bertioga

Douglas informou que, pouco tempo depois que entrou no buraco, agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) chegaram no local e interditaram o trecho.

Procurado pela reportagem, o DER afirmou que uma equipe de conservação esteve no local por volta das 15h40 e realizou os reparos iniciais. Ainda segundo o departamento, o trecho está sinalizado e com interdição, na pista sentido Bertioga, com tráfego fluindo por faixa reversível de Mogi das Cruzes, por segurança.

Km 89 da rodovia Mogi-Bertioga está sinalizado e com interdição no sentido de Bertioga

Lucas Pereira

