Homem tem 40% do corpo queimado após forte descarga elétrica no litoral de SP

Vítima estava usando uma extensão e, quando foi conectar a rede de eletricidade da casa, sofreu o choque. Ele teve queimaduras de terceiro grau. Homem tem 40% do corpo queimado após sofrer descarga elétrica em Guarujá, no litoral de SP

Um homem, de 57 anos, ficou com 40% do corpo queimado após sofrer uma descarga elétrica em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele teve ferimentos nas mãos, pés e abdômen e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho. O estado dele é estável.

O g1 apurou que o acidente ocorreu na segunda-feira (13), por volta das 10h30. A vítima estava trabalhando em um imóvel na Avenida Guarujá, no Sítio Pae Cará, em Vicente de Carvalho.

Segundo a Prefeitura de Guarujá, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi chamado no local. O homem foi atendido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho. A administração esclareceu que, durante o transporte dele até a unidade de saúde, ele estava acordado e conseguiu explicar aos socorristas o que tinha acontecido.

O homem contou que se acidentou quando estava usando uma régua elétrica, popularmente conhecida como extensão. No momento em que ele foi encaixar o objeto na rede elétrica do imóvel, ele tomou o choque e recebeu uma forte descarga.

Com isso, ele sofreu queimaduras em três regiões do corpo. Por conta dos ferimentos, a prefeitura explicou que ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

