Homem tem crise convulsiva após ser preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, em Dracena

No carro do suspeito ainda foram encontrados dois carregadores completos, dois estojos de munições, um coldre, dois invólucros de cocaína, sete comprimidos medicamentosos e R$ 2.459 em espécie.

Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (28) por porte ilegal de arma de fogo no Jardim Jussara, em Dracena (SP).

Segundo uma denúncia reportada à Polícia Militar, o rapaz estaria armado com uma pistola e demonstrava estar alterado, “correndo pela via, se jogando na frente dos veículos e ameaçando as pessoas”.

Ao chegar no local, uma das equipes avistou o homem escondido atrás de uma caminhonete. Os policiais, então, iniciaram uma conversa na tentativa de acalmá-lo. Ele, no entanto, relutava em se entregar e continuava nervoso, “afastando-se e sempre pondo uma das mãos nas costas”, conforme a polícia.

Os agentes conseguiram se aproximar para realizar a abordagem e algemaram o suspeito, momento em que apreenderam a arma que estava a cerca de 50 centímetros de alcance, no assoalho do carro, ao lado do passageiro.

Ainda conforme a PM, durante a prisão, o homem teve uma crise convulsiva e foi socorrido ao pronto atendimento municipal, onde foi atendido e medicado. Após ficar em observação, o rapaz foi liberado e levado ao plantão policial.

Apreensões

A Polícia Militar também realizou buscas no interior do veículo do rapaz e encontrou dois carregadores completos com 12 munições cada; dois estojos de munições, totalizando 63 munições de calibre .9; e um coldre de couro.

Também foram apreendidos dois invólucros contendo cocaína; sete comprimidos medicamentosos da cor azul; e R$ 2.459 em espécie.

Preso em flagrante

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Uma fiança de 10 salários mínimos foi arbitrada e paga.

