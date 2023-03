Homem tem notebook, celular e carro roubados ao fazer entrega de aparelho vendido pela internet em Monte Mor; VÍDEO

Dois ladrões participaram do crime, que ocorreu em frente a uma empresa da cidade. Homem é roubado ao realizar entrega de notebook vendido pela internet em Monte Mor

Um homem foi roubado na tarde desta quarta-feira (1°) ao realizar a entrega de um notebook vendido pela internet. A vítima foi abordada por uma dupla no ponto de entrega combinado, em frente a uma empresa no bairro Jardim San Remo, em Monte Mor (SP). Os ladrões levaram o celular, o notebook e o carro da vítima.

O homem que se passou por comprador teria entrado em contato com a vítima e alegado ser funcionário da empresa para marcar o lugar da entrega.

A ação foi registrada por câmeras de segurança (assista acima). As imagens mostram que, às 17h37, a dupla ameaça o homem com uma arma de fogo e foge com o carro e os equipamentos.

O veículo da vítima foi abandonado nas proximidades do local e encontrado pela polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas ninguém havia sido preso até esta publicação.

