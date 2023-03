Homem tem prisão preventiva decretada por abuso sexual contra própria filha quando tinha 11 anos, em Euclides da Cunha Paulista

De acordo com delegado que investiga o caso, outra filha mais velha também teria sido abusada na infância. Homem é preso por abusar da filha quando era criança nesta sexta-feira (24) em Euclides da Cunha Paulista (SP)

Arquivo/TV Fronteira

Um homem foi preso preventivamente em Euclides da Cunha Paulista (SP), nesta sexta-feira (24), por ter abusado da própria filha quando ela tinha 11 anos.

De acordo com o delegado Raul Gomes Oliveira da Costa, responsável pelas investigações, a denúncia foi feita pela própria vítima e a mãe dela. A mulher, que já é maior de idade, diz que os abusos ocorreram durante a infância.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, o homem tentou se matar ao tomar veneno, mas foi socorrido ao Hospital Regional de Porto Primavera, em Rosana (SP) e permaneceu internado antes da prisão.

O suspeito confirmou à polícia que mantinha relações sexuais com a filha, que estava grávida de sete meses na época.

Uma outra filha do homem foi ouvida pela polícia e também afirmou que foi abusada na infância por ele.

Diante da confissão do investigado, o delegado responsável representou pela prisão preventiva, que foi acatada.

O homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Venceslau (SP) e permanece à disposição da justiça.

