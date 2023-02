Homem tenta arrombar carro com mulher dentro, não consegue e quebra veículo a chutes em Florianópolis; VÍDEO

Caso ocorreu em estacionamento, enquanto vítima esperava namorada sair de desfile de carnaval. Homem quebra carro com mulher dentro em estacionamento de Florianópolis no carnaval

Uma mulher filmou o momento em que um homem tenta arrombar o carro em que ela estava e, sem sucesso, começa a dar vários chutes no veículo até arrancar o retrovisor em um estacionamento de Florianópolis (assista acima). A vítima registrou boletim de ocorrência.

O caso ocorreu por volta das 6h de domingo (19) em um estacionamento no Centro da cidade. A vítima, que não quis se identificar, esperava a namorada sair do desfile de carnaval.

O homem se aproximou e tentou abrir todas as portas. A vítima, então, começou a filmar.

“Passaram dois caras. OK, cheio de gente ali, eles passaram, não fizeram nada, só que um voltou. No que esse voltou, eu já travei as portas, os vidros, todos eles subiram. Ele tentou abrir a porta, todas as maçanetas. Daí eu falei ‘moço, dá licença’. E nesse tempo ele foi lá para trás, ele tentou até abrir o porta-malas e ele fez xixi”, relatou a vítima.

Nas imagens, o homem tenta abrir a porta do passageiro. Como não consegue, ele dá vários chutes no espelho retrovisor, tenta arrancar com as mãos, e segue tentando invadir o carro e dando chutes, até que desiste e vai embora.

De acordo com a jovem, toda a ação levou cerca de 5 minutos. Ela contou que registrou boletim de ocorrência online e que nesta segunda (20) esteve na delegacia para mostrar as imagens à polícia.

A alça da porta do carro chegou a ser arrancada. O caso deverá ser investigado na 1ª Delegacia de Polícia da Capital.

“Foi um momento assim muito rápido, que durou uma eternidade e a minha única reação foi gravar. Eu espero achar esse sujeito”, resumiu a vítima.

A Polícia Militar informou que verifica o caso. A PM reforçou que, em casos assim, o recomendado é primeiro procurar as forças de segurança, porque a divulgação em redes sociais pode fazer o criminoso mudar o local de atuação, o que dificulta a prisão.

