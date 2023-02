Homem tenta defender mulher de estupro e é assassinado no interior do RN

Segundo a Polícia Militar, crime aconteceu na madrugada de domingo (26) em Bento Fernandes, na região do Agreste potiguar. Suspeito foi preso. Polícia chega com suspeito de crime à delegacia de João Câmara

Reprodução

Um homem foi morto a pauladas, na madrugada de domingo (26), ao tentar defender uma mulher de um estupro em Bento Fernandes, na região Agreste potiguar, segundo informou a Polícia Militar. O suspeito do crime foi preso.

A suspeita é de que o crime de estupro tenha sido consumado.

Segundo a PM, a população acionou a corporação informando que os três envolvidos no caso estavam bebendo juntos.

Em determinado momento, um homem tentou abusar sexualmente da mulher e o outro homem que estava no local tentou defendê-la. Uma briga foi iniciada, resultando no homicídio.

A vítima foi identificada pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia como Jailton Andrade, de 51 anos. Ele era agente de saúde do município.

Relato de uma vítima

Segundo o sargento da PM Everson Mendes, a mulher, que era colega de trabalho de Jailton, contou que o trio estava bebendo na noite de sábado (25) em uma cigarreira. No início da madrugada de domingo (26), por volta das 1h, os três foram para a casa dela, onde continuaram bebendo.

Ainda de acordo com o sargento, a mulher relatou que foi agredida pelo suspeito, que queria estuprá-la. Durante a briga, ela desmaiou e despertou cerca de três horas depois, encontrando o colega de trabalho morto no local, ao lado dela. A mulher estava sem roupas.

O suspeito, que tem 35 anos, fugiu do local do crime, mas os militares conseguiram prendê-lo no início da tarde, após realizarem buscas na região e entrar em negociação com ele.

“Nós conseguimos o telefone dele, ligamos e fizemos uma negociação. Informamos que ele deveria se entregar, para poder se defender perante a Justiça, e garantimos a integridade dele”, informou o sargento.

Após se entregar, o homem foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de João Câmara, também no Agreste.

De acordo com a polícia, a confirmação do estupro vai depender dos exames realizados pelo Itep. Porém, há suspeita de que o crime tenha sido praticado. As roupas da vítima foram localizadas perto da Câmara Municipal de Vereadores, no caminho para a casa do suspeito.

Em nota, a prefeitura de Bento Fernandes lamentou o falecimento de Jailton Andrade.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

valipomponi