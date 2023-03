Homem tenta escapar de abordagem do Baep, mas acaba preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e munições

Policiais militares apreenderam porções de maconha e cocaína, além de um revólver e seis cartuchos de calibre 32, no Parque Jabaquara, em Presidente Prudente (SP). Homem foi preso no Parque Jabaquara, em Presidente Prudente (SP), nesta sexta-feira (3)

Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu em flagrante nesta sexta-feira (3) um homem, de 29 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, no Parque Jabaquara, em Presidente Prudente (SP).

Ele tentou escapar da abordagem dos militares do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), quando percebeu a aproximação de uma viatura, mas não obteve êxito.

Com o suspeito, os policiais encontraram inicialmente porções de cocaína e maconha e a quantia de R$ 200 em dinheiro.

Na casa dele, foram apreendidos um revólver de calibre 32 com a numeração raspada e seis munições intactas e mais porções de maconha.

Segundo a polícia, o suspeito confessou a propriedade da arma, das munições e das drogas e ainda assumiu que fazia a comercialização de entorpecentes.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia Participativa da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

As drogas apreendidas totalizaram cinco tabletes e 22 porções de maconha, com 4,7 quilos, e uma porção de cocaína, com 0,78 grama.

