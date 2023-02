Homem tenta estrangular esposa para tomar celular e é contido pela amiga da vítima em Rorainópolis

Ele estava em visível estado de embriaguez quando as agressões começaram. Ele foi encaminhado para a delegacia. Polícia Militar de Roraima

Vanessa Fernandes/g1 RR/Arquivo

Um homem, de 36 anos, foi preso nesta sexta-feira (17) após agredir a esposa, de 30, com socos e tentar estrangulá-la para tomar seu celular em Rorainópolis, região Sul de Roraima. Ele estava embriagado e foi contido por uma amiga da vítima, que acertou sua costa com uma garrafa de cerveja.

De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou em casa e pediu o celular da vítima. Ela recusou e as agressões começaram. Ele tomou o celular, momento em que foi contido pela amiga.

Ele então fugiu antes que os agentes chegassem ao local. A polícia o encontrou em uma praça com ferimentos nas costas e muito ensanguentado. Ele estava com o celular de sua esposa em mãos.

O homem foi encaminhado para o Hospital de Rorainópolis. Após ser atendido, foi liberado pela equipe médica. Ele ainda estava em visível estado de embriaguez.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Rorainópolis onde será tomada as devidas providências.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano