Homem tenta fugir da Polícia Militar e acaba preso por tráfico de droga com mais de 10 kg de maconha, em Flórida Paulista

Ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (28) e o entorpecente estava em um saco plástico branco. Homem é preso em flagrante por tráfico de droga, em Flórida Paulista (SP)

Polícia Militar

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante por tráfico de droga, na noite desta terça-feira (28), com 10 kg de maconha, em Flórida Paulista (SP).

Conforme a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais avistaram uma motocicleta com o condutor e o passageiro segurando um saco plástico.

Os agentes tentaram abordar o veículo, porém, os dois homens conseguiram fugir. Foi possível anotar a placa da moto e a PM identificou o passageiro.

Os policiais foram até a residência e, no momento que os envolvidos avistaram a viatura, tentaram fugir pelos fundos da casa, soltando o saco com os entorpecentes.

A PM localizou 17 tabletes de maconha, pesando 10,220 kg, e, com a placa da motocicleta, o condutor foi localizado. Após a abordagem, o homem, de 20 anos, confessou o transporte da droga e foi preso em flagrante por tráfico. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

