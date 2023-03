Homem tenta fugir de abordagem policial e acaba preso com 10 mil maços de cigarros contrabandeados na Rodovia Raposo Tavares

Motorista, de 24 anos, desobedeceu ordem de parada da Polícia Militar Rodoviária no trecho de Presidente Prudente (SP) e empreendeu fuga, nesta segunda-feira (27). Motorista foi preso em flagrante com 1 mil pacotes de cigarros escondidos no interior do veículo, em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27), após ser flagrado transportando 10 mil maços de cigarros na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Prudente (SP).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a equipe deu sinal de parada a um veículo com placas de Cascavel (PR), que desobedeceu a ordem e empreendeu fuga. Após um breve acompanhamento, o carro foi abordado no perímetro urbano.

Durante vistoria, os policiais localizaram 20 caixas com 1 mil pacotes de cigarros escondidos no interior do veículo.

No total, foram contabilizados 10 mil maços de origem estrangeira, sem documentação fiscal.

O motorista, morador de Mundo Novo (MS), foi preso em flagrante.

O automóvel e a carga foram apreendidos na Polícia Federal de Presidente Prudente (SP).

