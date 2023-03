Homem tenta ir com filha para casa da mãe, discute com a esposa e acaba preso por violência doméstica em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada neste domingo (26) no Jardim Itapura. Delegacia Participativa da Polícia Civil, em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante, neste domingo (26), por violência doméstica contra a própria esposa, uma mulher de 37 anos, no Jardim Itapura, em Presidente Prudente (SP).

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de “desentendimento entre casal”. No local, foi feito contato com a vítima, que informou que seu marido estava fazendo ameaças psicológicas contra ela, dizendo que não sabia do que era capaz e que iria “tirar” a filha dela.

A mulher afirmou ainda que foi agredida com chute, tapa e socos e apresentava lesões corporais.

Já o envolvido alegou que havia discutido com a esposa, pois ela não permitia que ele levasse a filha para a casa de sua mãe. Ele admitiu ter dado um tapa nas costas dela e que, após deitar na cama, ele deu-lhe um chute na perna.

O casal foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Na unidade policial, a vítima relatou que ocorreu uma discussão pois o marido pretendia ir na casa da genitora acompanhado da mãe e ela não permitiu, pois “percebeu que ele estava um pouco alterado, raivoso” e desferiu um tapa em suas costas.

A mulher também afirmou que o marido já havia lhe dado um “chacoalhão”, lesionando seu braço, pois ele não gostou do fato de que ela não estaria olhando nos olhos dele enquanto ele falava. Ela disse então que o homem não iria sair com a criança devido ao seu estado emocional alterado, momento em que o marido deu dois socos em seu braço esquerdo.

Em seguida, ela deitou na cama e segurou a filha, não permitindo que ele tirasse a criança, momento em que ele deu um chute em seu joelho esquerdo.

Já o envolvido admitiu a prática delitiva e afirmou que teve um diálogo com a esposa a respeito de algumas atitudes que não concordava. Ele disse ainda que não aceita conversar com uma pessoa e essa pessoa não lhe dirigir o olhar, por isso, se alterou com a companheira.

Ele negou ter chacoalhado a vítima, porém, afirmou ter pegado a mulher pelo braço dizendo que pretendia levar a filha na casa de sua mãe. A esposa não permitiu, deitou na cama com o bebê e ele a puxou para levantar, momento em que ficou a marca no braço da vítima.

Por fim, o homem também relatou que reiterou o pedido para que a esposa entregasse a filha, dizendo que ficaria com a criança na sala de casa e teve o pedido negado, “de forma desmotivada”, o que fez com ele acabasse “perdendo a cabeça” e desferiu um tapa no ombro da vítima. Ele afirmou que foi empurrado com os pés pela esposa e que, “em ato reflexo”, deu um chute na canela da vítima.

Ele foi preso em flagrante por violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça.

Vito Califano