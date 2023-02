homem-tenta-matar-cunhado-com-tesouradas-no-litoral-de-sp

Crime aconteceu na casa da vítima, em Praia Grande. Vítima foi encaminhada ao Hospital Irmã Dulce e teve uma perfuração no tórax. Hospital Irmã Dulce localiza-se em Praia Grande, no litoral de São Paulo

Um homem, de 33 anos, teve uma perfuração no tórax após ser atacado pelo cunhado com golpes de tesoura em Praia Grande, litoral de São Paulo. Ele foi encaminhado ao Hospital Irmã Dulce e o estado dele é estável.

Segundo a Polícia Civil, as autoridades foram acionadas por volta das 22h, no último sábado (11), para atender uma ocorrência de agressão no bairro Quietude. No local, eles apuraram que um homem tinha sido ferido pelo cunhado, após vários golpes com tesoura. O autor dos ataques fugiu após o crime.

Ainda de acordo com a polícia, a irmã do suspeito confirmou que estava no imóvel no momento da ação e que o homem foi o autor das tesouradas. A mulher chamou o Serviço Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o Hospital Irmã Dulce.

A vítima apresentou uma perfuração no tórax do lado esquerdo e passou por cirurgia, porém não corre risco de morte, segundo a polícia. A unidade de saúde esclareceu que a vítima segue em observação e o estado geral é estável.

A polícia solicitou perícia ao Instituto Médico de Criminalística e exames de Instituto Médico Legal à vítima. O caso foi registrado como homicídio tentado, na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande. As causas do crime serão investigadas.

