homem-tenta-vender-placas-de-carro-perdidas-depois-de-chuva-em-volta-redonda

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, ele cobrava R$ 20 reais por cada placa. Elas foram recolhidas e colocadas à disposição dos proprietários na Ilha São João. Placas colocadas à disposição na Ilha São João.

Um homem foi impedido de tentar vender placas de carro perdidas depois da chuva que atingiu Volta Redonda (RJ) na segunda-feira (13).

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, as placas foram arrancadas dos veículos no momento que eles passaram pelo alagamento na via sob a Ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói.

Também de acordo com a pasta, ele cobrava R$ 20 para devolver cada placa perdida. Após constatarem a comercialização, as identificações foram recolhidas e levadas para a sede da Semop, na Ilha São João. Elas serão devolvidas para os proprietários sem nenhum custo.

Ao todo, foram encontradas 29 placas de veículo. O motorista que reconhecer a identificação pode buscá-la na unidade em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h ou de 14h às 18h.

