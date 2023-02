Homem torturado e sequestrado por traficantes é resgatado pela PM em Volta Redonda

Segundo a polícia, a vítima foi torturada e mantida em cativeiro na região do bairro Vila Brasília. Durante a ação, um homem que se identificou como ‘olheiro do tráfico’ foi levado para a delegacia. Um homem que estava sendo torturado e mantido em cativeiro na região do bairro Vila Brasília, em Volta Redonda (RJ), foi resgatado pela Polícia Milita no domingo (19).

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada em um veículo de aplicativo depois da tortura e de ser mantido em cárcere privado. A motivação teria sido um desentendimento com um membro do tráfico da região.

Os policiais foram até o local após receberem denúncias. Durante a ação, vários suspeitos fugiram, mas um deles acabou detido após cair durante a fuga.

De acordo com a PM, o rapaz se identificou como “olheiro do tráfico” e informou o local no qual havia jogado um rádio utilizado para a comunicação entre os envolvidos no tráfico.

O homem foi levado para a delegacia junto com o comunicador apreendido. A polícia também apreendeu uma moto roubada, encontrada nas proximidades do local.

A vítima foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, e liberado na tarde de domingo.

