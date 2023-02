Homem vai à delegacia denunciar assassinato do irmão e acaba preso por outro homicídio

Caso foi na 2ª Central de Flagrantes de Palmas. Durante o registro da ocorrência a polícia verificou que o denunciante também era procurado por assassinato. Carro da Polícia Civil do Tocantins

Um homem foi preso pela Polícia Civil após procurar uma delegacia para registrar o assassinato do próprio irmão em Palmas. O caso foi registrado neste domingo (26), na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil da região sul da capital.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o homem identificado apenas pelas iniciais R.D.S procurou a delegacia depois que o irmão de 37 anos foi morto com uma facada, em um quiosque na praça do Jardim Aureny I. O suspeito do crime usava tornozeleira eletrônica e fugiu do local de bicicleta.

Só que no momento em que o boletim de ocorrência estava sendo registrado os agentes pediram o documento do denunciante e descobriram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele estava foragido por suspeita de envolvimento com um homicídio que aconteceu em Balsas (MA) em 2022.

Ao descobrir essa informação os policiais deram voz de prisão e o homem foi mandado para a Unidade Penal de Palmas, onde ficará à disposição da Justiça.

Homicídio no Aureny I

Crime foi em uma praça no Aureny

Um homem de 37 anos foi assassinado com uma facada na barriga no Aureny I, na região sul de Palmas. Segundo testemunhas contaram à Polícia Militar, o autor teria sido suspeito que usava tornozeleira eletrônica.

A PM informou que foi chamada por volta das 17h deste domingo (26) em um quiosque na praça do bairro. Quando chegaram ao local os militares encontraram uma equipe do Samu atendendo a vítima, mas logo depois confirmaram a morte.

Testemunhas disseram que o suspeito e a vítima estavam consumindo bebida alcóolica juntos e se desentenderam. O autor, identificado apenas como Índio, deu uma facada na barriga da vítima e fugiu do local em uma bicicleta.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que após o crime o equipamento de monitoramento foi desligado, mas está investigando o caso. A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) informou que está colaborando com as investigações e já repassou à equipe da Delegacia de Homicídios de Palmas todas as informações sobre os últimos locais por onde o suspeito passou.

