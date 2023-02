Homem vai para a UTI após ataque de abelhas; insetos encobriam corpo de vítima em SC

Vítima foi levada em estado grave para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. Bombeiros usaram extintor de incêndio para dispersas as abelhas

Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Um homem foi atacado por um enxame de abelhas em Descanso, no Oeste catarinense, e levado em estado grave para o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. Segundo os bombeiros, que socorreram a vítima, foi necessário usar o extintor de incêndio da viatura para dispersar os insetos.

A vítima foi intubada e conduzida à UTI. O g1 SC buscou à unidade hospitalar, nesta sexta-feira (10), atualização do estado de saúde do homem, mas não houve retorno até a última atualização do texto.

Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, por volta das 18h de quarta-feira (8), o homem estava caído em frente a uma casa, em posição fetal, coberto pelo enxame.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o extintor não foi suficiente para conter as abelhas e o homem chegou a ficar inconsciente, sem movimentos respiratórios.

Após realizar a abertura das vias aéreas da vítima, que voltou a respirar, os bombeiros retiraram o homem do local e o transportaram de ambulância, com uso de oxigênio, para o hospital em São Miguel do Oeste, na mesma região.

