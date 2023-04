Homem veste roupinha em filha recém-nascida com pedido: ‘mamãe, você aceita casar com o papai?’

Surpresa foi realizada após nascimento da criança, em 30 de março, no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos (SP). Vigilante vestiu filha recém-nascida com body ‘Mamãe, você aceita casar com o papai?’ para pedir namorada em casamento em Santos, SP

Arquivo Pessoal

Um vigilante de 25 anos surpreendeu e emocionou a todos na maternidade do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, no litoral de São Paulo, ao pedir a namorada em casamento com a ajuda da filha recém-nascida, que foi vestida um body com a pergunta: ‘Mamãe, você aceita casar com o papai?’.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Ao g1, Paulo Henrique Durães disse ter conhecido Mikaelli Barbosa Oliveira, de 21, em maio do ano passado. “Foi uma relação inexplicável. Bateu tudo tão certo em reciprocidade, parceria, na mesma intensidade. Foi algo inexplicável”.

Passado um curto período de tempo Durães pediu Mikaelli, que logo em seguida descobriu estar grávida da pequena Antonela Oliveira Durães. “Vi no Instagram um vídeo meio baseado nisso e foi onde eu tive a ideia”.

A bolsa de Mikaelli rompeu com 34 semanas de gestação, e o casal de Bertioga, também no litoral de São Paulo, correu para o hospital em Santos. A escolha foi feita pela estrutura da unidade para atender uma bebê prematura e a mãe, que precisou permanecer em acompanhamento após o nascimento, em 30 de março.

“Os médicos acharam melhor a opção de aguardar um pouco até a bebê amadurecer o pulmão e se formar mais direitinho”, disse Durães. Ele contou que deu entrada na maternidade quase duas semanas antes do parto por cesárea “Foram os mais longos e preocupantes da nossa vida porque foram 12 dias com a bolsa rompida”, explicou.

A surpresa, segundo ele, foi planejada para comemorar ‘a vitória com chave de ouro’ – nascimento da filha com saúde. “Planejei com as enfermeiras e corri atrás das flores aqui perto também. Comprei o body com a frase escrita e fiz essa surpresa para ela”.

Além de Antonela, que vestia o pedido para o pai, Durães também ficou encarregado de levar o buquê de flores e alianças. “Antes do primeiro banho peguei [a bebê e coloquei a roupa]. Já tinha planejado com as enfermeiras de fazer essa troca de roupa dela”.

Funcionárias do Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, ajudaram vigilante a realizar pedido de casamento inusitado após o nascimento da filha

Arquivo Pessoal

Durães disse que organizou toda a surpresa durante as saídas do hospital para comprar almoço ou lanche. “Planejei tudo, então ela nem sequer desconfiou. Ela disse isso, com as palavras dela, que em nenhum minuto desconfiou”.

Ela aceitou o pedido

Segundo ele, Mikaelli aceitou e ficou emocionada com o pedido. Agora o vigilante já planeja o casamento. “Como gosto de fazer coisas especiais, quero ver uma data especial para [isso]. Tudo foi nos planos de Deus”.

“Nosso caso [começou] muito rápido, intenso. Inexplicável. A gravidez não foi planejada, mas como foi uma relação tão boa, saudável de companheirismo, não tinha porque não pensar no futuro e em algo a mais. E, até em questão do pedido, sempre comentei com ela sobre isso, e ela sempre muito empolgada com essa ideia de levar o relacionamento à frente […]

“É só o começo de uma linda história”, disse o mais novo papai e noivo.

Enfermeira emocionada

Ao g1, a enfermeira Sira da Silva afirmou que a surpresa realizada por Durães foi incrível, muito linda. “Fez a equipe acreditar que ainda existe muito amor nesse mundo. Toda a equipe de médicos e enfermagem, serviços gerais, todos se emocionaram”.

Segundo ela, que trabalha há 27 anos dentro da maternidade, essa foi a primeira vez que ela presenciou uma surpresa assim.

“Uma bebê junto com o pai pedir a mamãe em casamento logo após o parto. O pai e a mãe são muitos apaixonados, um exemplo de amor puro e verdadeiro. Todo mundo que estava na hora chorou. Nunca vi algo tão lindo”.

Jovem foi pedida em casamento pelo namorado e com a ajuda da filha recém-nascida após o parto em maternidade de Santos, SP

Arquivo Pessoal

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vito Califano