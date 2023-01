Homenagem a São José do Rio Preto

São José do Rio Preto é, praticamente, a capital do noroeste paulista. O município completou 166 anos em 2018. E mesmo tendo morado em Votuporanga até minha adolescência, sempre convivi e tive Rio Preto muito próximo de mim, pois quando minha mãe precisava de algo mais sofisticado, era em Rio Preto que íamos.



No entanto, vejo que crescemos e as cidades também cresceram e se desenvolveram, mas continua sendo em Rio Preto que vamos buscar a mesma sofisticação. É lá que estão os shoppings, os restaurantes, os teatros, os shows…



Rio Preto é hoje um centro médico de excelência, com faculdade, hospitais e uma classe médica de alto valor profissional.



O município não para, a cada dia nasce um bairro e com eles todo o desenvolvimento.



Para o turismo o aeroporto com rotas comerciais que ligam o interior ao mundo é importantíssimo e proporciona conforto e rapidez.



As viações rodoviárias com suas sedes em São José do Rio Preto, hoje oferecem ônibus leitos de qualidade e conforto internacional, não deixando nada a desejar. Particularmente, tenho utilizado esse transporte que possibilita que meu mascotinho, o Ziggy Foz, meu cachorrinho, me acompanhe com conforto e respeito e ao meu lado.



Deixo aqui minha pequena homenagem a uma grande cidade e seus cidadãos.

Vittorio Rienzo