Homens arrombam ponto comercial e roubam móveis no Centro de Boa Vista; VÍDEO

Crime aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (9) e os criminosos foram localizados pela Polícia Civil. Ação dos criminosos foi flagrada por uma câmera de segurança. Ponto comercial é invadido por assaltantes no Centro de Boa Vista

Uma clínica especializada em oftalmologia e uma outra loja foram invadidas por assaltantes nessa quinta-feira (9), no Centro de Boa Vista. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que alguns homens são vistos em frente ao ponto comercial, até arrombarem uma das portas para cometerem o crime.

Três pessoas foram presas pelo crime de furto qualificado pela Polícia Civil. Os objetos foram recuperados e serão entregues ao dono.

“Os indivíduos foram reconhecidos pelos policiais, eles são usuários de drogas e foram localizados horas depois de terem cometido o furto e confessaram a participação no delito, indicando aos policiais onde estavam os produtos que haviam furtado”, disse o delegado Clayton Ellwanger.

Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o momento em que um homem caminha em frente ao estabelecimento e, através da vitrine, começa a observar os produtos das lojas. Em seguida, ele conversa com um outro homem, que se vira e anda em direção à rua.

Sozinho, ele se encosta em uma das vitrine e com o corpo, tenta quebrar uma delas. Sem sucesso, ele se aproxima da entrada do estabelecimento comercial e chuta uma das portas, que abre.

Dentro do local, o homem e mais dois comparsas arrancaram as câmeras de segurança internas e quebraram uma parede de gesso acartonado para invadir a loja ao lado, de onde levaram alguns móveis.

Aassaltantes quebraram parede de gesso para invadir a loja ao lado.

Arquivo pessoal

Segundo a dona do ponto comercial, que não quis se identificar, o prejuízo estimado é de mais de R$ 3 mil. O crime ocorreu durante a madrugada, por volta das 9h.

“Levaram espelhos, duas cadeiras, mangueira e uma lavadora de pressão. Eles chutaram as portas para tentar quebrar o vidro, mas só tentaram”, explicou ela.

Os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial, onde foram interrogados e indiciados pelo crime de furto qualificado.

Objetos foram recuperados pela Polícia Civil

PCRR/Divulgação

