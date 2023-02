Homens caem de ribanceira de 30 metros e são socorridos em estado grave em SC

Vítimas apresentavam ferimentos e vômito. Identidade e circunstâncias do acidente são apuradas pelo Corpo de Bombeiros. Acidente aconteceu próximo da Estrada Braço do Norte

Google Maps

Dois homens caíram de uma ribanceira de aproximadamente 30 metros em Massaranduba, no Norte catarinense, e foram encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal João Schreiber, na mesma região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na noite de quinta-feira (16), em uma localidade conhecida como Primeiro Braço do Norte. As vítimas foram acessadas por sistema de cordas, de acordo com os socorristas.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Uma das vítimas, de 38 anos, apresentou fraturas na coluna, na costela, hemorragia interna, além de outros ferimentos.

O outro homem, de 46 anos, chegou a desmaiar, segundo os bombeiros. Ele teve também vômitos, fratura na clavícula esquerda e cortes.

As identidades das vítimas não foram divulgadas, bem como a dinâmica do acidente.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata